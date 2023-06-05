Дату вибрали не випадково. 4 червня відбулися перші після комунізму частково вільні вибори, з яких почалися реформи у Польщі.

Гасло "Демократія" було тут найпопулярнішим.

Один з останніх приводів — закон про агентів російського впливу. Його ініціювала влада. За законом спеціальна комісія має визначати, хто був агентом впливу починаючи від 2007 року, а хто ні. "Агенти впливу" не мають права займатися політикою. Комісію призначає більшість у парламенті, яка контролюється керівною партією.

Це приблизно той самий механізм, який у нас був прописаний у "законі про олігархів", коли РНБО, призначене президентом вирішує, хто є олігархом, а хто ні. І український і польський закони критикуються європейськими інституціями, як недемократичні.

Влада стверджує, що опозиція є проросійською. Опозиція навпаки стверджує, що влада знищує незалежність судів, вільні медіа, демократичні засади, єдність ЄС і тим самим працює на Росію.

Чому це важливо для України? Свого часу Путін запропонував Орбану і Туску у часи його премʼєрства "взяти собі" Галичину і Закарпаття. Це дозволило б Путіну окупувати більшу частину України, знищити ЄС і по суті отримати політичний вплив над Центральною Європою. Туск був шокований і сприйняв це за жарт. Але Путін планів не змінив. У цьому році повинні відбутися вибори до парламентів Словаччини та Польщі. Якщо у Словаччині до влади повернеться популіст Фіцо, а у Польщі частиною коаліції стане проросійська "Конфедерація", то Україна може опинитися у колі недружніх проросійських урядів.

Ми, українці маємо бути вдячні за фантастичну підтримку і президенту Дуді й уряду, і польському суспільству. Так само нас підтримує та опозиція. Польський Сенат, де в опозиції більшість першим серед союзників закликав прийняти Україну до НАТО. Але наш інтерес не лише у підтримці України керівництвом наших найбільших союзників, а й у зміцненні демократії та Європейської єдності.

Фото: www.facebook.com/mykolakn

Фото: www.facebook.com/mykolakn

Фото: www.facebook.com/mykolakn