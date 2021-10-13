Ставили на бронетехніку неякісні гусениці: СБУ викрила керівництво підприємства Укроборонпрому на корупції

Про це це повідомив пресцентр спецслужби.

Контррозвідники встановили, що організатори замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, а посадовці Міноборони "закривали" на це очі.

На держржпідприємстві та у помешканнях фігурантів провадження відбулись обшуки.



Слідчі виявлили документацію, яка підтверджує "схему", та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкоюекспертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним вимогам.

Тривають слідчі дії.