Ставили на бронетехніку неякісні гусениці: СБУ викрила керівництво підприємства Укроборонпрому на корупції
Служба безпеки України викрила корупційну схему розтрати бюджету керівництвом підприємства у складі Укроборонпрому
Про це це повідомив пресцентр спецслужби.
Контррозвідники встановили, що організатори замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, а посадовці Міноборони "закривали" на це очі.
На держржпідприємстві та у помешканнях фігурантів провадження відбулись обшуки.
Слідчі виявлили документацію, яка підтверджує "схему", та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкоюекспертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним вимогам.
Тривають слідчі дії.
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