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Steam побив рекорд по онлайну - одночасно на платформу зайшов 31 млн користувачів

27 листопада, 2022 неділя
14:03
Технології

У суботу, 26 листопада, онлайн-сервіс Steam побив власний рекорд по онлайну - одночасно платформу відвідали 31 млн користувачів

Про це свідчить статистика платформи.

26 листопада одночасно на платформу зайшло 31 379 760 користувачів. Це сталося через місяць після минулого рекорду - 30 мільйонів. Минулий пік припав на 23 жовтня.

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