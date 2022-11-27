Steam побив рекорд по онлайну - одночасно на платформу зайшов 31 млн користувачів
У суботу, 26 листопада, онлайн-сервіс Steam побив власний рекорд по онлайну - одночасно платформу відвідали 31 млн користувачів
Про це свідчить статистика платформи.
26 листопада одночасно на платформу зайшло 31 379 760 користувачів. Це сталося через місяць після минулого рекорду - 30 мільйонів. Минулий пік припав на 23 жовтня.
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