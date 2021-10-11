Стефанчук: Після розгляду 12 блокуючих постанов буде вирішена доля закону про деолігархізацію

Про це він розповів в коментарі Укрінформу.

"Ми вирішуємо це питання, як воно буде. Поки ми знаємо, що є 12 блокуючих постанов. Подивимося, чи будуть вони підтримуватися чи ні. Після цього буде вирішуватися доля підписання цього закону", - заявив Стефанчук.



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Він сподівається, що нардепи розглянуть відповідні проєкти постанов на наступному пленарному тижні, а саме 19 або 20 жовтня.



Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

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