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Головна Світ Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7

Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7

6 вересня, 2023 середа
10:18
Світ Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у середу, 6 вересня, прибув з візитом до столиці Японії: він візьме участь у парламентському саміті G7

Про це Стефанчук написав у facebook.

Він розповів, що у межах візиту до Токіо зустрінеться у двосторонньому форматі з колегами-головами парламентів країн G7 та виступить на першій сесії саміту "Агресія Росії проти України та міжнародний порядок".

"Безперечно - у фокусі уваги - Україна та всебічна підтримка партнерами нашої країни у протидії російському агресору", - йдеться у повідомленні. 

  • Тим часом з офіційним візитом до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. 
Україна
Росія
Японія
ВРУ
G7
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
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