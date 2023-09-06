Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7

Про це Стефанчук написав у facebook.

Він розповів, що у межах візиту до Токіо зустрінеться у двосторонньому форматі з колегами-головами парламентів країн G7 та виступить на першій сесії саміту "Агресія Росії проти України та міжнародний порядок".

"Безперечно - у фокусі уваги - Україна та всебічна підтримка партнерами нашої країни у протидії російському агресору", - йдеться у повідомленні.