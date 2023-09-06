Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у середу, 6 вересня, прибув з візитом до столиці Японії: він візьме участь у парламентському саміті G7
Про це Стефанчук написав у facebook.
Він розповів, що у межах візиту до Токіо зустрінеться у двосторонньому форматі з колегами-головами парламентів країн G7 та виступить на першій сесії саміту "Агресія Росії проти України та міжнародний порядок".
"Безперечно - у фокусі уваги - Україна та всебічна підтримка партнерами нашої країни у протидії російському агресору", - йдеться у повідомленні.
- Тим часом з офіційним візитом до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
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