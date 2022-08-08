Про це йдеться в офіційній заяві Стефанчука.

У ній глава Ради нагадує, як 8 серпня 2008 року війська РФ напали на Грузію, проте світова спільнота не надала події належного значення.

"Росія відчула безкарність. І зрозуміла, "що так можна". У 2014 світ побачив "зелених чоловічків". Світ засудив. Але на більше, ніж "глибоке занепокоєння", не наважився. А у лютому 2022 року (РФ - Ред.) почала повномасштабну війну в Україні. Я дуже хочу, аби світ остаточно та безповоротно усвідомив: наша країна воює з монстром. Воює не лише за себе, але й за кожного з вас", - сказав Стефанчук.

Він також наголосив, що світ мав би проявити рішучість і дати Росії по зубах ще у 2008 році.

"Сьогодні ж агресора та державу-терориста можна лише ізолювати та зробити повним вигнанцем. Інакше ця російська епідемія війни піде далі", - додав глава Ради.

Мамука Мамулашвілі, засновник і командир "Грузинського національного Легіону", заявив, що план Росії у 2008 році вдався, тому що сьогодні ми отримали повномасштабну війну в Україні, як наслідок війни у Грузії. За його словами, Росія в 2008 році промацувала реакцію світу на агресію

Раніше міністр оборони Польщі (2007-2011 рр.) Богдан Кліх заявив, що НАТО зробило чи не найбільшу помилку в 2008 році не гарантувавши ПДЧ в Альянсі Україні та Грузії