Росія у Грузії в 2008 році промацувала реакцію світу на агресію, - командир "Грузинського Легіону" Мамулашвілі
Мамука Мамулашвілі, засновник і командир "Грузинського національного Легіону", вважає, що план Росії у 2008 році вдався, тому що сьогодні ми отримали повномасштабну війну в Україні, як наслідок війни у Грузії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У 2008 році була війна, яку практично проігнорувало все сучасне суспільство. Було декілька країн, які приїхали до Грузії, у тому числу Україна, і стали разом з нами у протистоянні з Росією. Це була спроба сьогоднішньої війни, де Росія намагалася промацати, які наслідки спричинить її агресія на територіях колишніх радянських республік", - зауважив командир "Грузинського національного Легіону".
Мамука Мамулашвілі зазначив, що план Росії у 2008 році вдався, тому що сьогодні ми отримали повномасштабну війну в Україні, як наслідок війни у Грузії.
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