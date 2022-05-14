Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Молдова та Грузія наступні на черзі, РФ вже частину цих територій прихопила, а далі буде дожовувати. Тож, якщо вони будуть надалі “між крапельками”, тягар боротьби лягає лише на нас", – сказав Гончаренко.



Нардеп наголосив, що політика "нейтральності" чи компромісів у випадку з РФ не працює: Грузія повинна зайняти чітку позицію щодо Росії, це мало б бути давно зрозумілим.



"Грузинська влада намагається “пройти між крапельками” – це так не вийде. "Займайте вже якусь позицію та дійте": переконаний, вони мають не просто чекати, а доєднуватись і разом цю Російську імперію, цю зомбі-імперію ховати", – зазначив нардеп.



Також Гончаренко зауважив, що, безперечно, захоплені Росією землі Молдови, Грузії та інших країн, після поразки РФ будуть деокуповані.



"Сам факт невдачі Російської імперії призведе до того, що ці анклави, як Придністров’я, чи території, які межують з Росією та були захоплені, вони, звичайно, повернуться до своїх законно визнаних кордонів", – підсумував він.



30 березня "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що так звана республіка планує найближчим часом увійти в склад Росії.

5 квітня клопотання про створення ініціативної групи з питання входження "Південної Осетії" до складу РФ надійшло до "центрвиборчкому" окупаційної адміністрації.

13 травня так званий центрвиборчком окупованої РФ Південної Осетії направив "президентові" країни пакет документів щодо проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії.

Очільник правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе 14 травня прокоментував ТАСС оголошення псевдореферендуму

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