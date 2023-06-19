Стефанчук про ймовірність проведення виборів під час війни: "Це могло би призвести до розриву держави"
Україна не проводитиме вибори під час війни. Технічно досить складно організувати процес волевиявлення для мешканців окупованих територій і біженців за кордоном
Про це в інтерв'ю одному з українських видань сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він нагадав, що згідно з законодавством України під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе.
"Бо ми не знаємо, як організувати голосування для майже 7 мільйонів, які знаходяться за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані. Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися", – сказав спікер ВР.
"Якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло би призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог", - додав він.
За його словами, "найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану".
- Раніше очільник ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що Україна мусить провести президентські й парламентські вибори попри війну. Секретар РНБО Данілов виключив таку можливість.
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