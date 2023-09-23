Стефанчук розповів, які нардепи регулярно не з'являються на засіданнях Верховної Ради
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які народні депутати регулярно не відвідують засідання Ради
Про це Стефанчук повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, наразі кілька нардепів регулярно не відвідують засідання Верховної Ради. А саме:
- Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");
- Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");
- Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");
- Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");
- Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").
Стефанчук зазначив, що про їхню неприсутність у залі він дізнається за результатами голосувань.
"Я кожного разу цим народним депутатам періодично направляю листи з тим, щоб вони з'явилися і виконували свої обов'язки як народного депутата", - додав Стефанчук.
- 9 серпня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Холодова, який перебуває за кордоном. Нардеп жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. А за весь 2022 рік брав участь у половині голосувань у сесійній залі.
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