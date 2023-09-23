Стефанчук розповів, які нардепи регулярно не з'являються на засіданнях Верховної Ради

Про це Стефанчук повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, наразі кілька нардепів регулярно не відвідують засідання Верховної Ради. А саме:

Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");

Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");

Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");

Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");

Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").

Стефанчук зазначив, що про їхню неприсутність у залі він дізнається за результатами голосувань.

"Я кожного разу цим народним депутатам періодично направляю листи з тим, щоб вони з'явилися і виконували свої обов'язки як народного депутата", - додав Стефанчук.