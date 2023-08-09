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Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги Народу" Холодова

9 серпня, 2023 середа
13:12
Україна Андрій Холодов

Верховна Рада України на засіданні 9 серпня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Холодова, який перебуває за кордоном

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За постанову №9575 проголосували 308 парламентарів.

Станом на зараз у Раді залишилося 403 нардепи.

Що відомо про Холодова

28 липня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" виклали матеріал, у якому зазначили, що нардеп від партії "Слуга Народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся. За їхніми даними чоловік востаннє був в Україні 21 січня 2023 року, після чого відправився до Румунії. Виїхати він зміг через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області

До цього він був в Україні 10 днів: виїхав 17 грудня 2022 року й повернувся 11 січня 2023 року. Також у червні та липні 2022-го й у травні та липні 2023-го Холодов перебував на Кіпрі. Загалом нардеп виїжджав з країни 12 разів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за даними на сайті ВРУ, нардеп жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. А за весь 2022 рік брав участь у половині голосувань у сесійній залі.

Водночас в Апараті ВРУ уточнили, що у 2023 році не надавали Холодову відпустки, не оформлювали відрядження за кордон. Також там наголосили, що з 21 січня цього року йому не здійснювалися будь-які виплати.

31 липня стало відомо, що Холодов написав заяву про складання мандату, А 7 серпня в Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення його повноважень.

Новини
ВРУ
Слуга народу
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