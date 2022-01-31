Стефанчук запропонував нардепам обговорити запровадження онлайн-голосування Ради

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я на погоджувальній раді звернувся до наших колег, що ми вже реально бачимо таку картину, де треба знову повернутися до дискусії по окремих питаннях запровадження онлайн-голосування, тому що на сьогодні це вже практика всіх парламентів світу, крім України", - сказав Стефанчук.



Як наголосив голова ВР, процедуру онлайн-голосування використовують парламент Польщі, Європейський уряд та навіть британський, який вважається найбільш консервативним у світі.



"На жаль, український парламент, не знаю, чи з політичних, чи з інших питань, вважає, що це питання не набуло державної ваги. Але я все-таки буду переконувати наших колег, що ми повинні зробити законодавчий запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу за жодних обставин", - сказав спікер ВР.



Він також розповів, що на випадок вимкнення інтернету Рада також має механізм роботи.



"Якщо втрачається зв'язок і так далі, є відповідні пакети у депутатів, вони під секретним режимом, вони їх відкривають і там написано: "Якщо зникає зв'язок, ти робиш 1,2,3..., коли збираємося у ВР, на якому місці", це все прописано. Єдине, що це складає режим секретності, тому я не можу це розголошувати", - пояснив він.

Нагадаємо, 19 грудня 2021 спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що у Раду в 2022 році внесуть законопроєкт про дистанційне голосування нардепів.