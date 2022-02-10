Стерненко виграв касацію по справі про один набій, у якій його засудили до одного року умовно
Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу одеського активійсто Сергія Стерненка у справі про зберігання одного набою, в якій його засудили до одного року умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю
Про це повідомив у Facebook адвокат Стерненка Масі Найєм.
"Верховний Суд задовольнив частково касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергій Стерненко про один патрон. Ми відбили обвинувачення по ст. 263 ККУ", - написав Найєм.
Суд скасував обвинувачення щодо Стерненка у зв'язку з малозначністю діяння.
Водночас суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій у справі проти Сергія Стерненка та Руслана Демчука про викрадення та позбавлення волі ексдепутата Сергія Щербича.
"Ця справа є маркером для України. У держави та у суспільства є запит на справедливість. Українці прагнуть змін у правоохоронній системі, щоб почуватися безпечно. Тому рішення у цій справі дуже голосно відіб'ється в судовій практиці", - заявив Найєм.
Сам Стерненко назвав рішення "половинчастою, але перемогою" та анонсував звернення до Європейського суду з прав людини щодо справи про викрадення Щербича.
"Кримінальне провадження по ч. 1 ст. 263 закрити за малозначністю (це про 1 патрон). По ст. 146 ("викрадення") залишити без змін. Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначно перемога! Далі зі 146-ю підемо в ЄСПЛ", - написав Стерненко у Facebook.
- Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Сергію Стерненку дали 7 років та три місяці в'язниці, а також конфіскацію половини майна у справі про викрадення депутата райради від проросійської партії "Родіна" у 2015 році. При цьому, Стерненка засудили за статтею про розбій, а не про викрадення. У цій же справі засудили Руслана Демчука. Обох заарештували у залі суду.
- 20 березня, під Офісом президента відбулася масова акція на підтримку Стерненка.
- 26 березня адвокати засуджених Сергія Стерненка та Руслана Демчука подали апеляцію на вироки активістам.
- 9 квітня апеляційний суд Одеси перевів активіста Сергія Стерненка на цілодобовий домашній арешт.
- 30 травня перед Офісом президента України відбулась акція проти судового переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.
- 31 травня Одеський апеляційний суд засудив Стерненка до одного року умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю у справі щодо зберігання одного набою. Стерненко подав касаційну скаргу на рішення суду.
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