Стерненко виграв касацію по справі про один набій, у якій його засудили до одного року умовно

Про це повідомив у Facebook адвокат Стерненка Масі Найєм.



"Верховний Суд задовольнив частково касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергій Стерненко про один патрон. Ми відбили обвинувачення по ст. 263 ККУ", - написав Найєм.



Суд скасував обвинувачення щодо Стерненка у зв'язку з малозначністю діяння.



Водночас суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій у справі проти Сергія Стерненка та Руслана Демчука про викрадення та позбавлення волі ексдепутата Сергія Щербича.



"Ця справа є маркером для України. У держави та у суспільства є запит на справедливість. Українці прагнуть змін у правоохоронній системі, щоб почуватися безпечно. Тому рішення у цій справі дуже голосно відіб'ється в судовій практиці", - заявив Найєм.



Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Сергію Стерненку дали 7 років та три місяці в'язниці, а також конфіскацію половини майна у справі про викрадення депутата райради від проросійської партії "Родіна" у 2015 році. При цьому, Стерненка засудили за статтею про розбій, а не про викрадення. У цій же справі засудили Руслана Демчука. Обох заарештували у залі суду.

20 березня, під Офісом президента відбулася масова акція на підтримку Стерненка.

26 березня адвокати засуджених Сергія Стерненка та Руслана Демчука подали апеляцію на вироки активістам.

9 квітня апеляційний суд Одеси перевів активіста Сергія Стерненка на цілодобовий домашній арешт.

30 травня перед Офісом президента України відбулась акція проти судового переслідування громадського активіста Сергія Стерненка.

31 травня Одеський апеляційний суд засудив Стерненка до одного року умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю у справі щодо зберігання одного набою. Стерненко подав касаційну скаргу на рішення суду.

Сам Стерненко назвав рішення "половинчастою, але перемогою" та анонсував звернення до Європейського суду з прав людини щодо справи про викрадення Щербича."Кримінальне провадження по ч. 1 ст. 263 закрити за малозначністю (це про 1 патрон). По ст. 146 ("викрадення") залишити без змін. Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначно перемога! Далі зі 146-ю підемо в ЄСПЛ", - написав Стерненко у Facebook.