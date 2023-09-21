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Стейк оссобуко. Класичний рецепт
Оссобуко – це традиційна італійська страва з земель Ломбардії. Ця страва представляє собою смачну тушковану телячу голяшку
Стейк оссобуко з яловичини на грилі
Інгредієнти:
- чотири яловичих стейка з кісткою
- сіль, перець (за смаком)
- пшеничне борошно – п’ять столових ложок
- сало - вісім тоненьких шматочків
- дві цибулини
- томатна паста – дві столові ложки
- одна морквина
- два стебла селери
- вино червоне сухе - 150 мл
- м'ясний бульйон - 300 мл
- чебрець, розмарин, петрушка, часник, цедра лимона (все за смаком)
Покроковий рецепт приготування оссобуки:
- миємо м’ясо
- витираємо паперовими рушниками
- зав'язуємо кожен стейк кухонною ниткою
- солимо кожен шматок яловичини
- перчимо
- посипаємо пшеничним борошном
- на два шматки сала викладаємо один стейк
- викладаємо їх на грати салом вниз
- чистимо цибулю й нарізаємо кубиками
- висипати у форму з рослинною олією
- готуємо цибулю кілька хвилин
- перевертаємо стейки
- кладемо їх на ті ж самі шматочки сала.
- додаємо до цибулі томатну пасту
- ретельно перемішуємо
- вливаємо червоне вино
- перемішуємо
- готуємо доти, доки рідина трохи випарується
- додаємо подрібнені стебла селери й півкружальця моркви
- перемішуємо
- овочеву масу вливаємо м'ясний бульйон
- додаємо сушені розмарин та чебрець
- підсмажене м'ясо перекладаємо у форму з овочами та соусом
- накриваємо форму кришкою
- готуємо страву - годину
- викладаємо страву в порційну тарілку п
- посипаємо сумішшю подрібненої петрушки, нарізаного часнику та натертої цедри лимона.
Фото: gettyimages
Оссобуко з телятини
Інгредієнти:
- два яловичих стейка з кісткою
- одне стебло селери
- одна морква
- одна цибуля
- пшеничне борошно – дві столові ложки
- рослинна олія – для смаження
- помідори у власному соку – три столові ложки
- біле сухе вино - 150 мл
- чорний перець горошок (за смаком)
- один лавровий лист
- тим'ян (за смаком)
- яловичий бульйон - 200 мл
- сіль (за смаком)
- часник – чотири зубки
- петрушка, цедра лимона (за смаком)
Покроковий рецепт приготування оссобуки:
- обвалюємо стейки в борошні
- кладемо їх у розігріту з рослинною олією сковорідку
- смажимо по п’ять хвилин з кожного боку
- чистимо моркву
- чистимо цибулю
- миємо стебло селери
- нарізаємо все на маленькі кубики
- розігріваємо другу сковорідку з рослинною олією
- кладемо подрібнені овочі
- тушкуємо їх спочатку на великому, а далі на середньому вогні
- коли цибуля стане прозорою, до овочі додаємо помідори у власному соці
- перемішуємо
- продовжуємо тушкувати
- через дві хвилини до овочів додаємо наші стейки
- м’ясо покриваємо тушкованими овочами
- додаємо біле сухе вино, горошок чорного перцю, лавровий листок, сіль, тим’ян, яловичий бульйон
- накриваємо сковорідку кришкою
- тушкуємо дві години
- подрібнюємо часник, зелень
- додаємо цедру лимону
- викладаємо смаколик на тарілку
- посипаємо зеленню з часником та цедрою.
Смачного!
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