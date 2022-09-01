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"Стіну" з РФ перестали будувати, бо комусь здалося, що росіяни не підуть далі, – генерал-майор Бідило

1 вересня, 2022 четвер
20:59
Військові новини

Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, через те проєкт "Стіна" мав був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило.

"У 2014 році була сильна мотивація. Росія анексувала Крим, окупувала Донецьк і Луганськ. Уряд тоді прийняв адекватне рішення і почав будівництво. … Що сталося далі? Можливо, одна з причин — з плином часу і зі зміною урядових команд почало здаватися, що Росія далі не піде, можна не витрачати коштів на вартісний проєкт. Але це політична оцінка, я не хотів би заглиблюватися", - зазначив Бідило.

Також він розповів, що план інженерно-технічного облаштування кордону був поетапним і розрахований на роки.

"2014-2018, потім 2020 і так далі. Тому у 2014 році взяти і обладнати 2000 кілометрів кордону було просто нереально", - сказав Бідило, додавши, що на ділянках Харківської і частково Луганської областей проєкт був реалізований і виконував свої функції.

"Звичайно ж, можна збудувати Велику китайську стіну з бетону. То візьміть будь-якого будівельника, нехай підрахує, скільки треба коштів, щоб залити 2000 кілометрів бетоном. І навіть після цього, де гарантії? Тими ракетними, артилерійськими та іншими засобами ураження, які має агресор, за пару хвилин зрівняють з землею. А авіація? Яку тут "Стіну" збудувати? До неба?", - розповів Бідило.

Генерал-майор зауважив, що багато людей погано уявляють, який комплекс завдань потрібно було вирішувати при виконанні проекту.

Зокрема, за його словами, на законодавчому рівні треба було вирішити питання відведення 50-метрової смуги для інженерно-технічного облаштування, врегулювати питання відшкодування власникам земель, які знаходяться вздовж кордону.

"Тільки по нашій ділянці було понад 3,5 тисячі земельних ділянок, які потрібно було вилучити і передати у власність держави. Все це потрібно було переоформити, а це і геодезичні роботи, і кадастрові роботи, оформлення актів. Плюс заповідні зони, ліси, річки, газо- і нафтопроводи. Просто фізично все це реалізувати у стислі терміни неможливо", - наголосив генерал-майор.

"Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - сказав він.

Бідило також наголосив, що призначенням проєкту є забезпечити дотримання режиму кордону, таку саму функцію виконують аналогічні проєкти у Польщі і країнах Балтії.

"Для порушника державного кордону – це "Стіна", для нелегальної міграції – "Стіна", для контрабандиста - "Стіна", для тієї ж диверсійної групи - "Стіна", для наркоділків - "Стіна" і так далі", - наголосив Бідило, додавши, що це не є оборонним проєктом.

На його думку, після перемоги Україна повинна продовжити облаштування кордону але вже разом зі Збройними силами.

"З урахуванням зовнішніх загроз, і це показало російське вторгнення, слід посилити інженерну складову оборонними і фортифікаційними спорудами, облаштувати кордон разом зі Збройними Силами", - резюмував він.

Довідково. Рішення про інженерне облаштування українського кордону було ухвалено урядом у вересні 2014 року, це так звана стіна Яценюка, за прізвищем тодішнього прем’єра. У 2019 році Прикордонслужба оприлюднила заяву, що "Стіна Яценюка" добудована, а уряд ухвалив нову програму. У 2020 році планували повністю завершити будівництво до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40 %.

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Новини
Держприкордонслужба
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