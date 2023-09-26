Стійкість критичної інфраструктури вища, ніж торік, багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення, - Укренерго
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що стійкість української критичної інфраструктури порівняно з минулим роком підвищилась: багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення
Про це Кудрицький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Голова правління НЕК "Укренерго" нагадав, що торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Зараз, завдяки тому, що в Україну завезли велику кількість генераторів, набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення.
"Я можу стверджувати, що в порівнянні з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік. Тому у нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища", - розповів він.
Кудрицький наголосив, що обладнання критичної інфраструктури генераторами не лише посилює стійкість інфраструктури, а й дозволяє бути більш гнучкими, якщо доведеться застосовувати графіки відключення електроенергії.
"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", - вказав він.
За словами Кудрицького, попри те, що графіки відключення конкретних споживачів складаються "на місцях", усю систему аварійних обмежень електропостачання збалансують з врахуванням тогорічного досвіду.
- Раніше заступниця міністра енергетики повідомила, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі їх застосовувати не планують.
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