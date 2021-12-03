Сто метеорів на годину: у грудні українці зможуть побачити зорепад Гемініди
Українці у ніч проти 14 грудня зможуть спостерігати в небі метеорний потік Гемініди
Про це повідомляє Національна академія наук України у Facebook.
"На 14 грудня 2021 року припаде пік метеорного потоку Гемініди, радіант якого розміщується неподалік зорі Кастор, що в сузір’ї Близнюків",- сказав вчений-астроном і популяризатор астрономії, виконувач обов’язків завідувача лабораторії методологічного та інформаційного забезпечення освіти і науки астрономічної (МІЗОН-А) Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.
Він додав, що найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій.
"За сприятливих погодних умов можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним "зорепадом", адже, за прогнозами, впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів", - додав Крячко.
- Нагадаємо, телескоп ESO сфотографував зіткнення двох галактик у сузір'ї Водолія.
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