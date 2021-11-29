Телескоп ESO сфотографував зіткнення двох галактик у сузір'ї Водолія
Телескоп Європейської південної обсерваторії сфотографував галактику NGC 7727, яка утворилася в сузір'ї Водолія внаслідок зіткнення двох інших галактик
Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія.
"Як люди на жвавому перехресті можуть випадково зіштовхнутися один з одним, так і галактики у Всесвіті можуть! Але в цьому випадку результат драматичний, ніж невеликий поштовх. Коли дві галактики зіштовхуються, вони зливаються одна з одною, даючи народження нової, більшої. Одним із прикладів є галактика NGC 7727", - написали в обсерваторії.
Зіткнення двох галактик сталося близько мільярда років тому. Його наслідки досі можна побачити, адже утворена з них NGC 7727 має неправильну форму.
Галактика розташована на відстані у приблизно 89 млн світлових років від Землі. Зображення науковці отримали за допомогою оглядового телескопа VLT Survey Telescope (VST) у Чилі.
Фотографію зробили у рамках дослідження VST-ATLAS. Його мета - нанести на карту величезну область Південного неба, настільки велику, що, за словами астрономів, "могла б помістити близько 19 тис. повних місяців". Крім того, науковці прагнуть дослідити таким чином природу темної енергії.
- Нагадаємо, Hubble зробив знімок двох "невидимих" галактик.
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