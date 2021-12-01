Столтенберг: НАТО сприятиме створенню військових можливостей України і готове реагувати на агресію РФ

Про це він заявив на пресконференції в Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо великий набір опцій, щоб бути впевненими, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо вони знову застосують силу проти України. Все від економічних санкцій, фінансових, політичних обмежень", - наголосив Генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що анексія Криму призвела до найбільшого посилення колективної безпеки НАТО з часів "холодної війни" із розміщенням бойових груп у країнах Балтії та Польщі і збільшенням присутності у Чорноморському регіоні.

"НАТО також буде і надалі сприяти створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. Ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, підтримуємо процес реформ", - додав він.



Нагадаємо, 1 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в міністерському засіданні НАТО в Ризі.

1 грудня Президент РФ Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі заявив, що вимагає почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що "Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.

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