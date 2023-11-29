Столтенберг підтвердив дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі після завершення засідання Ради Україна - НАТО, пише Укрінформ.

Столтенберг заявив, що у військовому плані Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил

"Сотні літаків, тисячі танків і людські втрати у понад 300 тис. осіб", - назвав втрати російської армії генсек НАТО.