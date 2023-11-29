Столтенберг підтвердив дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив дані українського Генштабу про втрати окупантів. За його словами, у війні проти України Росія вже втратила сотні літаків, тисячі танків та понад 300 тисяч військових
Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі після завершення засідання Ради Україна - НАТО, пише Укрінформ.
Столтенберг заявив, що у військовому плані Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил
"Сотні літаків, тисячі танків і людські втрати у понад 300 тис. осіб", - назвав втрати російської армії генсек НАТО.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 листопада, втрати російської армії у живій силі сягнули вже 327 580 осіб.
- Розвідка Великої Британії також назвала правдивими дані українського Генштабу про втрати російської армії у живій силі. Протягом останніх шести тижнів вони стали рекордними через наступ на Авдіївку.
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