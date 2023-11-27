За останні шість тижнів армія РФ зазнала найбільших втрат з початку війни проти України, - британська розвідка
Розвідка Великої Британії вважає правдивими дані українського Генштабу про втрати російської армії у живій силі. Протягом останніх шести тижнів вони стали рекордними через наступ на Авдіївку
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на день.
Раніше найбільшим числом жертв для Росії був березень 2023 року, в середньому 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.
"Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні", - йдеться у повідомленні міноборони Британії.
За даними розвідки Британії, останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну.
"Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі", - наголошують у британській розвідці.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 27 листопада втрати окупантів у живій силі сягнули 325 580 осіб.
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