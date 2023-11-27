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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони знищили за добу артсистему, 7 танікв і 750 військових армії РФ, - Генштаб

27 листопада, 2023 понедiлок
07:59
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку ворожих атак на ключових напрямках і знищили ще 750 російських військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 27 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 325 580 (+750) осіб,
  • танків ‒ 5520 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 10282 (+3)
  • артилерійських систем – 7875 (+1)
  • РСЗВ – 907 (+0)
  • засобів ППО ‒ 597 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)

Ситуація на фронті: росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, ЗСУ тримають оборону і відбивають ворожі атаки

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали ракетного удару по Україні: ЗСУ уразили 5 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Північне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

  • Напередодні ввечереі Генштаб зазначав, що протягом доби російські загарбники провели найбільше атак на Авдіївському напрямку - 24. Натомість українські бійці тримають оборону та завдають ворогу втрат.
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
Вбиті росіяни
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