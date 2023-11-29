Розпочалося перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС: головні теми

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Не буде перебільшенням сказати, що захист європейського простору неможливий без України, адже саме наша держава наразі має найсильнішу та дієздатну армію в Європі. Ми суттєво розширюємо кооперацію з НАТО, фактично ми вже стали армією стандартів НАТО: як з точки зору технічних спроможностей, так і менеджменту підходів та принципів управління військом”, - наголосив голова МЗС України.

Кулеба заявив, що під час першого в історії засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ Україна та союзники обговорюватимуть важливі питання як близькі партнери, зокрема кроки задля нарощування виробництва зброї та боєприпасів.

Очільник МЗС України подякував Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за визнання досягнень нашої держави на полі бою. У цьому контексті Кулеба наголосив, що однією з ключових тем у співпраці з Альянсом є об'єднання оборонних індустрій та нарощування виробництва озброєння.

"Перемога України в інтересах не лише нашої держави, а й усієї євроатлантичної спільноти. Щоб забезпечити стійкість, оборонні індустрії мають наростити виробництво, об'єднатися і працювати як один цілісний механізм", - підкреслив міністр.

Крім того, на першому засіданні Ради Україна - НАТО союзники говоритимуть про підтримку України на шляху до членства в Альянсі й на полі бою. Про це генсек НАТО сказав перед засіданням на брифінгу, який транслювало Еспресо.

"Сьогодні на нас чекає історична зустріч - перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке демонструє, що Україна наближається до НАТО. На засіданні обговоримо, як ми можемо підтримати ваш шлях до членства в НАТО. Усі союзники згодні, що Україна стане членом Альянсу. І нам треба зараз обговорити подальші зусилля щодо реформування і те, як НАТО може підтримати вас у здійсненні реформ", - зазначив Столтенберг.

До того ж під час засідання обговорюватимуть питання "термінових потреб на полі бою". Генсек також нагадав про відкриття в Румунії навчального центру для пілотів F-16, EUR2,1 млрд від Нідерландів, створення 20 союзниками коаліції протиповітряного захисту.

"Це конкретні дії. Нам потрібно їх більше, і нам потрібна стійка посилена підтримка України. Бо це в інтересах України, але також і в інтересах нашої власної безпеки, щоб Україна перемогла, щоб ви були спроможні дати відсіч російським силам і вистояти як незалежна держава в Європі", - наголосив Столтенберг.

Крім того, очікується, що на засіданні буде узгоджено рекомендації щодо реформ, які Україні необхідно провести для членства в НАТО.