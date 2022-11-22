Столтенберг закликав Сербію та Косово "уникати ескалації". Сили НАТО напоготові

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після телефонної розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків. Зараз час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

Відзначимо, що Сербія і Косово 21 листопада не змогли досягти згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо суперечки про автомобільні номерні знаки.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив, що невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації у Косові, й закликав усі сторони уникати цього.

З 21 листопада влада Косова вирішила штрафувати косовських сербів, чиї автомобілі не отримали національних косовських номерів. Вимогу перереєстрації автомобілів Приштина відкладала багато років поспіль через протести косовських сербів, але цього разу у Косові вирішили більше не йти на поступки.

Косовські серби у відповідь почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами одразу після перших штрафів.

Нагадаємо, у кінці липня після певного загострення стосунків, Косово відклало перереєстрацію документів для сербів. 1 серпня на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.

ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах 18 серпня.

1 вересня після 11 років суперечності з посвідками особи Белград та Приштина уніфікували процедуру, завдяки домовленостям, які вдалось досягти за посередництва ЄС.

8 листопада генсек НАТО застеріг лідерів Сербії та Косово від ескалації в регіоні. 18 листопада у ЄС запропонували лідерам Косова та Сербії терміново, ще до 21 листопада, приїхати до Брюсселя на переговори у спробі уникнути кризи.

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