Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив 25 листопада у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Союзники надають (Україні, – ред.) безпрецедентну військову підтримку", – сказав генсек НАТО, вказавши на постачання палива, медикаментів, глушників проти дронів тощо.

Точну кількість глушників Столтенберг не назвав, однак наголосив, що вони мають допомогти Україні відбивати атаки безпілотників військ РФ.

Генсек НАТО заявив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, яка відбудеться наступного тижня в Бухаресті, закличе надати додаткову допомогу Україні.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

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