Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наприкінці грудня 2022 року було тихе повідомлення, що польські інженери пристосовують до винищувача СУ-24 ракети Storm Shadow. Цей літак є у нас на озброєнні. Літак не зовсім молодий, але на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці літаки завдавали ударів по колонах російської техніки, які йшли до Києва. На F-16, який ми маємо отримати, Storm Shadow не кріпиться", - пояснив Криволап.

Авіаційний експерт також додав, що незабаром ми побачимо, як російські літаки відходитимуть з аеродромів у глибину РФ.

"У зв'язку з отриманням ракети Storm Shadow у росіян виникають великі логістичні проблеми. Тому, що ця ракета зможе дістати, де завгодно", - пояснив Криволап.