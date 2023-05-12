Storm Shadow — це перша ракета, яка перевірить реальні можливості російської ППО, — Згурець
Отримання Україною крилатих ракет Storm Shadow означає, що Росії доведеться суттєво підсилити свою ППО засобами, яких їй наразі критично не вистачає
Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.
Згурець зазначив, що ракети Storm Shadow, на відміну від звичайних дронів, можуть обгинати рельєф і пролітати на низькій висоті, що ускладнить ситуацію для росіян.
"Коли ми говоримо про Storm Shadow, то це перша крилата ракета, яка зараз перевірить реальні можливості російської ППО. Але згадаймо, як проникають на територію противника звичайні повільні дрони, завантажені вибухівкою, які долітають до російських об'єктів. З 1 по 10 травня було завдано 53 атак по російських об'єктах на території РФ з використанням безпілотних систем. Коли ж ми говоримо про Storm Shadow, яка може обгинати рельєф і пролітати на низькій висоті, це означає, що противнику треба суттєво ущільнювати ППО засобами, яких їм зараз критично не вистачає. Окрім того, Storm Shadow завдавала ударів по Сирії, де були російські комплекси С-400 і ППО, і ці ракети свою функцію виконували, навіть коли росіяни намагалися прикрити свою базу комплексами С-400", - сказав він.
- Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Вони нададуть ЗСУ новий ударний потенціал напередодні контрнаступу.
- Валерій Рябих, військовий експерт Defense Express, зазначив, що за попередніми розрахунками близько 10 ракет Storm Shadow зможуть перервати вороже сполучення Керченським мостом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.71Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе