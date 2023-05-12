Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

Згурець зазначив, що ракети Storm Shadow, на відміну від звичайних дронів, можуть обгинати рельєф і пролітати на низькій висоті, що ускладнить ситуацію для росіян.

"Коли ми говоримо про Storm Shadow, то це перша крилата ракета, яка зараз перевірить реальні можливості російської ППО. Але згадаймо, як проникають на територію противника звичайні повільні дрони, завантажені вибухівкою, які долітають до російських об'єктів. З 1 по 10 травня було завдано 53 атак по російських об'єктах на території РФ з використанням безпілотних систем. Коли ж ми говоримо про Storm Shadow, яка може обгинати рельєф і пролітати на низькій висоті, це означає, що противнику треба суттєво ущільнювати ППО засобами, яких їм зараз критично не вистачає. Окрім того, Storm Shadow завдавала ударів по Сирії, де були російські комплекси С-400 і ППО, і ці ракети свою функцію виконували, навіть коли росіяни намагалися прикрити свою базу комплексами С-400", - сказав він.