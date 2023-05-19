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Стояв на мосту Патона: на Київщині поліція врятувала чоловіка від самогубства

19 травня, 2023 п'ятниця
14:45
Суспільство міст Патона

Патрульні отримали виклик про громадянина, який стояв на мосту Патона та мав намір стрибнути. Із ним довго говорили та намагалися заспокоїти

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

У Києві патрульні запобігли самогубству чоловіка - патрульні отримали виклик про громадянина, який стояв на мосту Патона та мав намір стрибнути.

"Не гаючи часу, поліцейські Олександр Маринич, Катерина Степаненко, Олексій Бондарь та Олександр Пропшт прибули на місце події, де виявили чоловіка за огорожею мосту", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що інспектори безперервно спілкувались з чоловіком та пояснювали, що з будь-якої ситуації є вихід, та усіляко відвертали від думок про непоправне. Під час розмови поряд зупинилась небайдужа водійка, яка виявилась військовою психологинею та також долучилася до розмови і допомогла заспокоїти чоловіка. 

"Зрештою, патрульні змогли підібрати вдалий момент, щоб наблизитись до чоловіка, схопили його за руки та відтягли в безпечне місце. Охоронці порядку викликали лікарів та передали їм громадянина", - додали у відомстві. 

  • У п'ятницю, 19 травня, поліція Київщини затримала ґвалтівника 4-річної дівчинки. Ним виявився 48-річний уродженець Бердянська. 
Київщина
поліція
новини Києва
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2023, п'ятниця
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