"Страсті Христові" чи історії жінок, які Христа любили: що подивитися на вихідних

Вочевидь, світ не обвалиться тільки тому, що одні святкують Воскресіння Ісуса Христа вже цієї неділі, а інші за тиждень. Бо насправді у цей період під завершення Великого посту важливо не тільки ще раз усвідомити, що завжди можна розпочати шлях до Господа заново і зрозуміти цінність свого хрещення, а й подумати, яким він був – Христос – нині символ нездоланної віри та відродження після смерті. І якими були люди біля нього. Оскільки ці теми хвилювали митців не одне покоління, Еспресо пропонує на вихідні добірку фільмів про віру і про людину.

"Марія, мати Ісуса"

На Меgogo

Стрічка Кевіна Коннора (1999 року) про одну з найвідоміших жінок людства - Марію, якій судилося стати матір'ю Ісуса. І водночас фільм про історію незгасимої любові, жертовності та віри.

У ролях – Крістіан Бейл, Пернілла Аугуст, Меллінда Кінаманн, Джеральдіна Чаплін та ін.

"Страсті Христові"

На Еneyida.tv

Знаменита американська драма режисера Мела Гібсона, що розповідає про останню добу земного життя Ісуса Христа. Попередніх квитків на фільм продали значно більше, ніж на будь-яку іншу стрічку в історії кіно. Мова про найкасовішу кінорозповідь в категорії "R" (тобто фільми якої не підходять для перегляду особам, молодшим 17 років), що – маючи бюджет 30 мільйонів доларів- зуміла заробити у світовому прокаті 612 мільйонів доларів і стала володаркою трьох статуеток "Оскар".

Стрічка справді перекидає глядача на два тисячоліття назад. Сповнена важких і кривавих сцен страждань, що їх переживав Спаситель ( до слова, виконавцю головної ролі Кевізелу, на гримування якого щодня йшло до семи годин, теж подекуди було дуже непросто – і реальні удари батогом отримував, і хреста тягнув на собі не бутафорного, а вагою 70 кг, й інші речі) вона не дає можливості залишитися емоційно відстороненим. Цьому сприяє і мова фільму – латина й арамейська. Спочатку Мел Гібсон навіть був категорично проти, щоб давати субтитри, вважаючи, що кожен знає історію Христа, та потім здався на умовляння. Потужний фільм, який нікого не залишить байдужим.

У ролях Джеймс Кевізел, Майя Моргенштерн, Крісто Живков, Франческо Де Віто, Моніка Белуччі, Тоні Бертореллі

"Син Божий"

На Меgogo

Американська біографічна драма режисера Крістофера Спенсера про історію Ісуса Христа від народження аж до воскресіння. Цікаво, що вона – чи не поодинока – яка припала до вподоби представникам усіх християнських конфесій. Адже мова про стрічку, яка дає глядачам епічний досвід життя Ісуса через переконливу кінематографічну розповідь - сувору, драматичну, потужну та надихаючу.

У ролях Рома Дауні, Діоґо Морґадо, Луїз Деламер, Эмбер Роуз Рева, Ендрю Брук, Ґері Олівер, Вільям Гоустон, Джо Коен, Ґреґ Гікс.

"Остання спокуса Христа"

На Megogo

Епічна релігійна драма 1988 року режисера Мартіна Скорсезе, створена на основі однойменного роману грецького письменника Нікоса Казандзакіса. Тут немає звичної історії Сина Божого – а є можливі його сумніви та вагання, постійні метання між бажанням свободи та тягарем призначення, даним згори. Є віднайдення істини, яке стається тільки після усіх пережитих страждань.

Після виходу на екрани стрічка, яка зосередилася за людському в Христі, зазнала та агресивних нападів від різних релігійних організацій за те, що відступила від букви та духу Євангелія. Але тим не менше, вона вартує перегляду і провокує роздуми

У ролях Віллем Дефо, Гарві Кейтель, Барбара Герші, Девід Бові, Вірна Блум та ін.

"Марія Магдалина"

На Megogo

Біблійний драматичний фільм (2018) спільного виробництва Великої Британії, США і Австралії режисера Гарта Девіса. Епічна стрічка розповідає про одну з найзагадковіших особистостей у світовій історії. Проста дівчина кидає виклик забобонам, зрікається свого оточення і прямує у невідоме за новим месією. Яка сила веде її через усі випробування на шляху до Єрусалиму? І чи зможе колись людство розгадати її таємницю?

У головних ролях Руні Мара, Хоакін Фенікс, Чиветел Еджіофор