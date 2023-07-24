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Стратегічна безпека України та розвиток міст: відбувся День Ідей у Дніпрі

24 липня, 2023 понедiлок
12:35
Дніпропетровщина

20 липня у Дніпрі пройшов День Ідей. Організатори заходу — Аспен Інститут Київ та Імпакт Хаб Одеса і його співзасновник Єгор Гребенніков

Співорганізаторами стали дніпровські випускники Інституту.

Еспресо — інформаційний партнер Дня Ідей, який проходить у трьох різних містах України: Рівному, Дніпрі та Одесі 

"У фокусі обговорень сьогодні — безпека: з точки зору геополітики, енергетики, стратегічних галузей. Друга панельна дискусія присвячена розвитку міст, щоби робити їх сталими, потужними, інноваційними. У цьому діалозі ми зможемо віднайти нові сенси, надихнутися і продовжувати розвиватися", -— наголосила у вітальному слові виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська

За словами співзасновника Імпакт Хабу Одеса Єгора Гребеннікова, організатори Днів Ідей прагнуть широкого поширення озвучених думок та інсайтів. "Дні Ідей — це продовження Фестивалю Ідей, який ми пʼять років проводили в Одесі. Ми прагнемо, щоб учасники взаємозбагатилися новими думками, а також змогли знайти відповіді на актуальні виклики. Крім того, ми прагнемо, щоб нові ідеї, озвучені під час панельних дискусій, активно поширювалися в суспільстві", — прокоментував він.

Спікери першої панельної дискусії обговорили питання стратегічної безпеки. Зокрема — основні напрями змін, необхідних для ефективного забезпечення стабільності та безпеки в Україні: і зараз, і у багаторічній перспективі. Йшлося про розвиток оборонної промисловості, енергетичної галузі. Крім того, спікери відзначили необхідність руйнування стереотипів про Україну.

Участь у обговоренні взяли: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, керівник проекту з оцінки ушкоджень критичної інфраструктури та підготовки до відновлення ПРООН Лана Зеркаль, журналіст та публіцист Павло Казарін. Модерували обговорення модерували директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ Денис Полтавець та партнер компанії pro.mova Євген Глібовицький.

У фокусі другої панельної дискусії була міжсекторальна взаємодія як основа відновлення та розвитку Дніпра. Йшлося про роль різних стейкхолдерів у відновленні міського простору, а також їх взаємодію, механізми впливу громадян на розвиток міста, проактивну роль бізнесу у його житті. 

Учасники другої панельної дискусії Дня Ідей у Дніпрі. Фото: Аспен Інститут Київ

В дискусії взяли участь директорка Дніпровського національного історичного музею Юлія Пісчанська, генеральний директор Корпорації “АТБ” Борис Марков та головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький. Модерував обговорення партнер компанії pro.mova Євген Глібовицький. 

Запис дискусій Дню Ідей у Дніпрі також доступний на YouTube.  

З 2017 року Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa спільно організовують Фестиваль Ідей — діалогову платформу для лідерів суспільства, мислителів та практиків, які прагнуть сприяти розвитку своїх спільнот та України в цілому. 

Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Входить до міжнародної мережі партнерів Аспен Інституту (США). 

Impact Hub Odessa — частина глобальної спільноти Impact Hub. Один з фокусів діяльності Імпакт Хабу Одеса — підтримка соціального підприємництва. 

 

Суспільство
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