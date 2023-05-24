Стрічка "Люксембург, Люксембург" зібрала більше 32 млн в українському прокаті
За шість тижнів прокату фільм Антоніо Лукіча подивився 220 481 глядач, а касові збори склали 32 788 798 гривень
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.
У стрічці ідеться про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє.
Стрічку створено кінопродакшеном ForeFilms, продюсерів Володимира Яценка та Анни Яценко за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
У травні 2022 року фільм став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промо-підтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.
- Трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увірвалася до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності.
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