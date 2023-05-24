Стрічка "Люксембург, Люксембург" зібрала більше 32 млн в українському прокаті

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

У стрічці ідеться про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє.

Стрічку створено кінопродакшеном ForeFilms, продюсерів Володимира Яценка та Анни Яценко за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У травні 2022 року фільм став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промо-підтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.