Стрічка "Ти – космос" Павла Острікова стала переможцем секції Одеського кінофестивалю

Про це повідомили в ДержКіно України

За підсумками журі, науково-фантастичний фільм "Ти – космос" Павла Острікова став найкращим проєктом секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю (Odesa International Film Festival). Він отримав від Barrandov Studio у розмірі 10 000 євро.

Фільм "Ти – космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною. Доти, доки на зв’язок з героєм не вийшла француженка Катрін. Незважаючи на величезну відстань, Андрій летить побачитися з нею – назустріч останньому у світі коханню.

Стрічка є повнометражним дебютом режисера і сценариста Павла Острікова, відомого за короткометражними стрічки "Одкровення", "Ґолден лав", "Випуск’97", "Mia Donna" та іншими. Продюсери – Володимир та Анна Яценко, компанія ForeFilms.

Режисер працював над сценарієм фільму з 2011 року. У травні фрагмент стрічки презентували у програмі Ukrainian Films Now у межах Каннського кіноринку Marché du Film, де стрічка отримала нагороду First Cut Lab Award.

Через повномасштабну війну Росії проти України професійна секція Work in Progress від Одеського міжнародного кінофестивалю відбулася 5 липня на 56-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. У презентації секції взяли участь 8 проєктів, які перебувають на завершальній стадії зйомок або постпродакшн, вироблені в Україні або в копродукції з Україною: "Ти – Космос" (реж. Павло Остріков), "Свято Хризантем" (реж. Семен Мозговий), "Дім за склом" (реж. Тарас Дронь), "Залізна сотня" (реж. Юлія Гонтарук), "Коли нам було 15" (реж. Анна Бурячкова), "Демони" (реж. Наталка Ворожбит), "БожеВільні" (реж. Денис Тарасов), "Ти мене любиш?" (реж. Тоня Ноябрьова). Усі представлені проєкти свого часу стали переможцями конкурсних відборів Держкіно та є створюваними за державної підтримки.

56-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триває з 1 до 9 липня 2022 р. У позаконкурсній програмі Horizons кінофестивалю Україна представляє стрічки "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного, "Клондайк" режисерки Марини Горбач, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Відблиск" Валентина Васяновича. До програми Horizons також відібрано стрічку "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого вбили в Маріуполі наприкінці березня.

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