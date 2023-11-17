Стріляли по автівці з цивільними: двом окупантам заочно повідомили про підозри
Двом російським окупантам заочно повідомили про підозри. Бойовики у березні 2022 року обстріляли автівку з цивільними у Чернігівській області
Про це пише Офіс генпрокурора.
Зазначається, що у березні 2022 року шестеро цивільних, серед яких троє неповнолітніх, намагались виїхати на автівці з селища Рогощі Чернігівського району, яке перебувало під тимчасовою окупацією.
"Рухаючись автодорогою в напрямку села Хмільниця, цивільний транспортний засіб зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони ворожої техніки. Автівка та люди в ній не становили жодної загрози для окупантів", - зазначають прокурори.
Натомість російські військові, у тому числі двоє підозрюваних, почали обстрілювати машину з автоматичної зброї. Водій та пасажирка автомобіля загинули, а двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження.
Окупантам заочно повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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