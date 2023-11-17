Стріляли по автівці з цивільними: двом окупантам заочно повідомили про підозри

Про це пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що у березні 2022 року шестеро цивільних, серед яких троє неповнолітніх, намагались виїхати на автівці з селища Рогощі Чернігівського району, яке перебувало під тимчасовою окупацією.

"Рухаючись автодорогою в напрямку села Хмільниця, цивільний транспортний засіб зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони ворожої техніки. Автівка та люди в ній не становили жодної загрози для окупантів", - зазначають прокурори.

Натомість російські військові, у тому числі двоє підозрюваних, почали обстрілювати машину з автоматичної зброї. Водій та пасажирка автомобіля загинули, а двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження.

Окупантам заочно повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.