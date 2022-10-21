Про це поінформували в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку 20 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони вздовж усієї лінії фронту гатили по українських позиціях із танків, реактивної та ствольної артилерії.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Комишувахи, Щербаків, Оріхова, Степового, Малих Щербаків, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір’я, Новоандріївки, Червоного, Дорожнянуи, Малинівки, Малої Токмачки, Полтавки, Залізничного, Гуляйполя й Таврійського.

"Надійшло 21 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - зазначили в Запорізькій ОВА.

Упродовж 20 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 188 мирних мешканців, зокрема 35 дітей.