Стріляли з артилерії й танків: у Запорізькій області окупанти за добу пошкодили 21 цивільний об'єкт
У Запорізькій області 20 жовтня російські загарбники обстріляли 21 об’єкт цивільної інфраструктури в районі 17 населених пунктів
Про це поінформували в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку 20 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони вздовж усієї лінії фронту гатили по українських позиціях із танків, реактивної та ствольної артилерії.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Комишувахи, Щербаків, Оріхова, Степового, Малих Щербаків, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір’я, Новоандріївки, Червоного, Дорожнянуи, Малинівки, Малої Токмачки, Полтавки, Залізничного, Гуляйполя й Таврійського.
"Надійшло 21 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - зазначили в Запорізькій ОВА.
Упродовж 20 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 188 мирних мешканців, зокрема 35 дітей.
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Уранці 21 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю, пошкодивши житлові будинки й інфраструктуру та поранивши трьох людей.
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