Росіяни атакували Запоріжжя ракетами, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Уранці 21 жовтня росіяни почали завдавати ракетних ударів по Запоріжжю, унаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктура
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Він зазначив, що внаслідок прильоту пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктура міста. Деталі щодо руйнувань і постраждалих уточнюються.
Раніше про ракетні обстріли повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", - написав він.
- Уранці 21 жовтня росіяни також завдали ударів по Харкову.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.4
- Актуальне
- Важливе