Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що внаслідок прильоту пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктура міста. Деталі щодо руйнувань і постраждалих уточнюються.

Раніше про ракетні обстріли повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", - написав він.

Уранці 21 жовтня росіяни також завдали ударів по Харкову.