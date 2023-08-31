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Стрілянина у Дніпрі: поліцейському обрали запобіжний захід

31 серпня, 2023 четвер
20:48
Кримінал суд

У Дніпрі суд відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу. Адвокати патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою, вони просили про особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Підозрюваний поліцейський брав участь у засіданні онлайн, він не прибув до суду через стан здоров’я. Він заявив, що своєї провини не визнає.

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.

Дніпро
поліція
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