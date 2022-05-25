Стрілянина у школі в США: Байден звернувся до нації
Президент США Джо Байден звернувся до нації після стрілянини у школі в Техасі, жертвами якої стала щонайменше 21 людина
Про це повідомляє Reuters.
"Як нація, ми повинні запитати: коли, в ім'я Бога, ми збираємося протистояти збройовому лобі?" - запитав Байден у зверненні.
Президент США закликав конгрес вжити заходів, щоб запобігти новим інцидентам зі стріляниною у громадських місцях, зокрема, у навчальних закладах.
Також Байден наказав приспустити національні прапори на згадку про загиблих.
24 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий. З'ясувалося також, що перед тим, як вчинити стрілянину у школі, зловмисник вбив свою бабусю.
Стрілець, якого джерела правоохоронних органів і губернатор ідентифікували як Сальвадора Рамоса, мав пістолет, а також, можливо, гвинтівку.
- 25 травня стало відомо, що внаслідок стрілянини в початковій школі Техасу загинула 21 людина.
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