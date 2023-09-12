Стрілянина в Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейському

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

12 вересня жінці вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

"Також у межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація", - зазначили у пресслужбі.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. З ним у машині перебували молода жінка та двоє дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.