Стрілянина в Дніпрі: зібрані на підтримку патрульних 1,12 млн грн передадуть на потреби ЗСУ

Про це повідомляє редакція 056.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, куди відправляться кошти, зібрані патрульною Анастасією після стрілянини у Дніпрі. Загалом вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень.

Багато розмов точилося навколо підтримки патрульних поліцейських Дніпра і зборів, повʼязаних з цим. Олексій Білошицький розповів, що гроші зібрані патрульними Дніпра передані на допомогу ЗСУ.

"Безперечно, що для Насті та Єгора неймовірно приємно відчувати таку вашу підтримку і консолідацію, як і для нас усіх. Але також, безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди. Це з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї нашої поліцейської спільноти. Зі свого боку Повернись живим і Тарас Чмут зголосились направити це бажання у найпотрібніше русло — на Перемогу. Кошти від збору підуть саме туди", – зазначив він.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.