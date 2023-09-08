Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Стрілянина в Дніпрі: зібрані на підтримку патрульних 1,12 млн грн передадуть на потреби ЗСУ

Стрілянина в Дніпрі: зібрані на підтримку патрульних 1,12 млн грн передадуть на потреби ЗСУ

8 вересня, 2023 п'ятниця
18:21
Новини Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство

Постраждалій під час стрілянини у Дніпрі патрульній Анастасії вдалось зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ

Про це повідомляє редакція 056.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, куди відправляться кошти, зібрані патрульною Анастасією після стрілянини у Дніпрі. Загалом вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень. 

Багато розмов точилося навколо підтримки патрульних поліцейських Дніпра і зборів, повʼязаних з цим. Олексій Білошицький розповів, що гроші зібрані патрульними Дніпра передані на допомогу ЗСУ.

"Безперечно, що для Насті та Єгора неймовірно приємно відчувати таку вашу підтримку і консолідацію, як і для нас усіх. Але також, безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди. Це з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї нашої поліцейської спільноти. Зі свого боку Повернись живим і Тарас Чмут зголосились направити це бажання у найпотрібніше русло — на Перемогу. Кошти від збору підуть саме туди", – зазначив він.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.

Читайте також:
Єнс Столтенберг
7 вересня, 2023 четвер
"Немає ознак навмисної атаки РФ": Столтенберг про падіння уламків російського дрона в Румунії
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 вересня, 2023 четвер
WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
Кирило Буданов
7 вересня, 2023 четвер
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
18:44
Інфографіка
Федеріко К'єза (ліворуч)
Італія перед матчем проти збірної України втратила знакових футболістів
18:40
Наслідки ракетних ударів по Торецьку
Росіяни вдарили по околиці Торецька: поранено двох підлітків та їхніх батьків
18:30
вибори днр
На псевдовиборах російські окупанти збирають дані для військкоматів, - Цетр нацспротиву
18:18
долар євро гривня валюта обмін
"Очікую до кінця року до 37 грн за долар": економіст Порох спрогнозував рівень інфляції
18:06
OPINION
Орест Сохар
Чи домовився б Салліван з Ріббентропом?
17:58
Олег Ніколенко
МЗС України прокоментувало ідею відновлення "зернової угоди" на умовах РФ
17:55
Гітанас Науседа
Важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися вже цьогоріч, – Науседа
17:54
Домінго Бланко
Лідер "Дніпра-1" перейшов до аутсайдера чемпіонату Мексики, - ЗМІ
17:40
танк Leopard 1
До України прибули перші 10 зі 100 обіцяних Данією танків Leopard 1
17:35
Ексклюзив
форма ЗСУ
"Саботаж": волонтерка Ярова пояснила заяву про гальмування Мін'юстом закупівлі зимової форми для ЗСУ
17:23
Ігор Коломойський
За матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин
17:21
Катрін Колонна
"Підлість, антисемітизм": МЗС Франції про закиди Путіна щодо єврейського походження Зеленського
17:20
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Експерт Defence Express розповів, що саме Путін може просити у Кім Чен Ина під час зустрічі у Владивостоку
17:15
повітряна тривога
Румунія вмикатиме повітряну тривогу в населених пунктах на кордоні з Україною в разі небезпеки
17:12
Очільник МОН Оксен Лісовий
Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою
17:09
Тайсон Ф'юрі
"Точно впевнений, що відбудеться": промоутер Ф'юрі заговорив про бій з Усиком 
16:50
Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР
16:44
мобілізація
СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України
16:30
Оновлено
Збірна України, відбір Євро-2024
Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
16:29
Ексклюзив
російські військові окупанти
Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ
16:24
ДБР
Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним
16:13
Штучний інтелект, ШІ
Створені ШІ: Австралія вимагатиме від Google і Bing видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розтяжка для Зеленського? Як історія з деклараціями стане голкою в яйці для нинішньої влади
15:47
міна, розмінування
На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні
15:38
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 60
15:21
Андрій Юсов
"Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки": Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени та взимку
15:14
На KyivBookFest відбудуться презентації книжок Сергія Руденка та Володимира В'ятровича про війну
15:13
Оновлено
Жінки в армії
Жінки на військовому обліку: після спростування ДПСУ Веніславський уточнив, що за кордон не зможуть виїхати лише мобілізовані
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:02
Учені планують використовувати ембріони свиней для вирощування донорських нирок для людей
14:45
Меморіал у Бабиному Яру
До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу" внесли архівні документи про Бабин Яр
14:34
Оновлено
МЗС
Росія почала псевдовибори на ТОТ. МЗС України закликало світ ввести нові санкції проти організаторів
14:24
Михайло Подоляк
В ОП заявили, що "миротворча місія" Ватикану неможлива після слів Папи Франциска про велич Росії
14:02
OPINION
Тарас Загородній
Держаудитслужба зриває оборонні закупівлі
13:51
російський військовий корабель
Наразі росіяни не блокують судна у Чорному морі, вони охороняють свої пункти дислокації, - ВМС
13:40
Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО
13:33
Слуга народу
Фракція "Слуга Народу" зробила "вільне голосування" за ключові поправки до законопроєкту про відновлення декларування, - лідерка руху "Чесно"
13:27
Вірші митців "Розстріляного відродження" прозвучать в альбомі "Тріумф слова" гурту "Гайдамаки"
13:09
поле, пшениця, зерно
Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху
12:48
Новини компаній
Спеціалізований клас Ferrexpo в школі Горішніх Плавнів
Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV