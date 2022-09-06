Стрілянина в Маріуполі не стосується руху опору, це побутові розбірки окупантів, - радник мера Андрющенко
Росіяни у Маріуполі можуть робити картинку боротьби з українським спротивом
Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Це постійна ситуація в місті - десь вони перестрілюються. Вони ж бояться всього і на будь-який шорох вони починають стріляти. Там же багато мобілізованих, а не кадрових військових. З іншого боку, ніхто не скасовував, те, що вони стріляються між собою. Постійні сварки, чвари між росіянами та "ДНР"івцями - це постійно призводить до всіляких пострілів", - зазначив він.
На думку радника, росіяни можуть робити картинку боротьби з спротивом.
"Щоб прикрити свою нездатність боротись з маріупольським спротивом, вони роблять ці фейкові новини. В нас немає інформації від наших людей зсередини про ці постріли - це означає, що це не має нічого спільного зі спротивом, ні з партизанськими заходами. Це, скоріше за все, побутові розбірки між окупантами", - підсумував Андрющенко.
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