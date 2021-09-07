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Головна Кримінал Стрілянина з арбалета в Полтаві: поліція оголосила про підозру дівчині

Стрілянина з арбалета в Полтаві: поліція оголосила про підозру дівчині

7 вересня, 2021 вiвторок
17:10
Кримінал арбалет

Правоохоронці оголосили про підозру 19-річній жительці Полтави, яка 6 вересня вистрілила з арбалета у двох вчителів школи

Про це передає пресслужба поліції.

Як зазначається, слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній жительці Полтави повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

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школа
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