Стрілянина з арбалета в Полтаві: поліція оголосила про підозру дівчині

Про це передає пресслужба поліції.

Як зазначається, слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній жительці Полтави повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на території однієї зі шкіл Полтави дівчина влаштувала стрілянину з арбалета, у результаті чого поранила двох вчителів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb