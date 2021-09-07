Стрілянина з арбалета в Полтаві: поліція оголосила про підозру дівчині
Правоохоронці оголосили про підозру 19-річній жительці Полтави, яка 6 вересня вистрілила з арбалета у двох вчителів школи
Про це передає пресслужба поліції.
Як зазначається, слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній жительці Полтави повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі дії тривають.
- Нагадаємо, на території однієї зі шкіл Полтави дівчина влаштувала стрілянину з арбалета, у результаті чого поранила двох вчителів.
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