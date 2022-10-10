Путін вчергове збирає радбез. Спеціально під нього вчора записав відео, де заявив, без будь-яких доказів що за підривом кримського мосту стоять українські спецслужби й це теракт щодо критичної інфраструктури. Всім цим він натякає, що сьогодні приймуть якісь унікальні рішення.

Отже, що сьогодні прийме радбез?

Думаю, Путін оголосить Україну країною-терористом і, можливо, перейменує СВО на контртерористичну операцію (в цьому випадку зростає роль ФСБ порівняно з Міноборони), а також, вчергове скаже, що ядерна зброя — це не блеф.

Путін хоче, щоб на саміті G20 (15 листопада на Балі) його прийняли як переможця, щоб з ним почали розмовляти. Власне, 15.11.22 - наступна умовна реперна точка, під яку він підганятиме всі свої зусилля. Зараз ми будемо бачити маси статей і заяв різних політиків про те, що треба сідати за стіл переговорів і визнавати анексію.

Думаю, у Путіна нічого не вдасться, але місяць до цього саміту буде надважким в усіх сенсах. Запоріжжя показує: прийняте політичне рішення бити по житловій інфраструктурі, вносячи хаос і деморалізацію в суспільство. Новий (перший) керівник СВО — це людина, яка уміє тільки зачищати території. Тому, житлова інфраструктура, попри те, що вона не несе жодної воєнної цілі, стає одним з пріоритетів для російських ракетних військ. Це я веду до того, що повітряна тривога — серйозно, як ніколи.

Але повторюся: у Путіна нічого не вдасться.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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