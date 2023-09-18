Стріляв по цивільних та обікрав базу відпочинку: командира окупаційного підрозділу засудили на 12 років

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району командир підрозділу армії РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє чоловіків, і почав стріляти по них з вогнепальної зброї. Чоловіки зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У селі Андріївка Чернігівського району окупант наказав своїм підлеглим провести незаконний обшук однієї з баз відпочинку, звідки росіяни вкрали майно невійськового призначення на понад 75 тис. грн.

Суд засудив окупаційного командира до 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора