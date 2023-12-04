Стримано холодна погода без опадів: прогноз на 5 грудня від синоптика Наталки Діденко
У вівторок, 5 грудня, по всій території України не передбачається опадів, однак буде морозно. Найхолодніше буде у західних областях
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що погоду в Україні продовжує визначати антициклон Dunja.
Тож найближчої ночі очікується -5...-10 °C, а вдень -1...-5 °C. На заході пануватимуть -9...-14 °C.
Синоптик наголосила, що на дорогах триматиметься ожеледиця.
Погода у столиці
У Києві 5 грудня також мине без опадів. Вдень температура становитиме -1...-3 °C, а вночі опуститься до -6...-8 °C.
Надалі в Україні переважатиме стримано холодна погода.
Лише з середини тижня антициклон Dunja пройде і зʼявляться опади.
- Напередодні синоптик повідомила, що новий тиждень в Україні почнеться з традиційної зимової погоди. У понеділок, 4 грудня, по всій території країни посилився нічний мороз, проте опадів не очікуються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.71 Купівля 36.71Продаж 37.34
- EUR Купівля 39.85Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе