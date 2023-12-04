Стримано холодна погода без опадів: прогноз на 5 грудня від синоптика Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що погоду в Україні продовжує визначати антициклон Dunja.

Тож найближчої ночі очікується -5...-10 °C, а вдень -1...-5 °C. На заході пануватимуть -9...-14 °C.

Синоптик наголосила, що на дорогах триматиметься ожеледиця.

Погода у столиці

У Києві 5 грудня також мине без опадів. Вдень температура становитиме -1...-3 °C, а вночі опуститься до -6...-8 °C.

Надалі в Україні переважатиме стримано холодна погода.



Лише з середини тижня антициклон Dunja пройде і зʼявляться опади.