Строковиків, які відслужили свій термін, демобілізують найближчим часом, - Данілов

Про це повідомляє Українське радіо.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що президент України Володимир Зеленський запропонував провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби - військові на Ставці погодилися. Найближчим часом строковики будуть демобілізовані.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується демобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", - розповів Данілов.

Читайте також: Мобілізація, забезпечення та бюрократія: що та як покращити у війську

За словами секретаря РНБО, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

"Це справедливо", - підсумував Данілов.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.