У Дніпрі активістку побили у під'їзді власного будинку
Увечері, 15 липня, у Дніпрі активістку Наталію Ешонкулову побили у під'їзді власного будинку
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Активістка розповіла, що її били руками та ногами по голові.
"Якби не сусідка, мене вбили б. У них були ножі", - сказала Ешонкулова.
Активістка вважає, що напад стався через її професійну діяльність, зокрема "боротьбу з бандитами".
За даними громадського руху "Чесно", Ешонкулова у 2015 році балотувалася до Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку", але до органу не потрапила.
Ешонкулова звинувачує у нападі на неї людей бізнесмена Олександра Петровського, відомого за прізвиськом "Нарік".
Також активістка підозрює в причетності до нападу дніпровського бізнесмена Еміля Арутюняна та ексзаступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.
Ешонкулова повідомила, що поїхала у кареті "швидкої" до лікарні та поскаржилася на "дуже погане" самопочуття.
Водночас пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області повідомляє, що напад було скоєно 15 липня близько 20:00 у під'їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро.
Відкрили справу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.
У поліції зазначають, що серед можливих мотивів злочину розглядають громадську діяльність постраждалої.
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