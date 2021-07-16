У Дніпрі активістку побили у під'їзді власного будинку

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.



Активістка розповіла, що її били руками та ногами по голові.



"Якби не сусідка, мене вбили б. У них були ножі", - сказала Ешонкулова.



Активістка вважає, що напад стався через її професійну діяльність, зокрема "боротьбу з бандитами".



За даними громадського руху "Чесно", Ешонкулова у 2015 році балотувалася до Дніпровської міської ради від "Опозиційного блоку", але до органу не потрапила.



Ешонкулова звинувачує у нападі на неї людей бізнесмена Олександра Петровського, відомого за прізвиськом "Нарік".



Також активістка підозрює в причетності до нападу дніпровського бізнесмена Еміля Арутюняна та ексзаступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.



Ешонкулова повідомила, що поїхала у кареті "швидкої" до лікарні та поскаржилася на "дуже погане" самопочуття.



Водночас пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області повідомляє, що напад було скоєно 15 липня близько 20:00 у під'їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро.



Відкрили справу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.



У поліції зазначають, що серед можливих мотивів злочину розглядають громадську діяльність постраждалої.

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