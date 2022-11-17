"Студентство проти русні": спільноти 15 ВНЗ об'єдналися для допомоги ЗСУ

Акція приурочена до Дня студента, який відзначається в Україні 17 листопада, й триватиме до Дня Гідності та Свободи, 21 листопада, пише сайт "Повернись живим".

Ініціаторами виступили студентський парламент КНУ ім. Тараса Шевченка та Українська студентська ліга.

Збір має робочу назву "перегони донейтів". Студенти того вишу, який зможе акумулювати найбільшу суму, отримають можливість особисто поспілкуватися із Тарасом Чмутом — директором фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

Підтримати свій ВНЗ у цьому змаганні можуть навіть випускники. За перебігом збору можна спостерігати на спеціальній сторінці.

Фонд "Повернись живим" наразі реалізовує проєкт із забезпечення військових навчальних центрів тренажерами для ПТРК "Корсар" та ПТРК "Скіф". Загальна потреба у тренажерах — 10 одиниць.

"Оператори-навідники раніше не мали можливості на практиці навчитися користуватися протитанковими ракетними комплексами ніде, окрім поля бою. Водночас тренажери "Корсар" та "Скіф" дають можливість військовослужбовцям відпрацювати у навчальному центрі десятки завдань різного виду та складності (симуляція стрільби з різних дистанцій, у різних умовах тощо), і при цьому робити необмежену кількість пострілів", — пояснює важливість цього проєкту керівник військового департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.