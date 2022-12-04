Про це повідомляє CNN.

Американський репер Каньє Вест завітав до програми InfoWars американського конспіролога, ще одного прихильника Путіна Алекса Джонса. Там він заявив, що "бачить хороше" в постаті вождя нацистів Адольфа Гітлера.

"Цього хлопця, який вигадав автомагістралі і винайшов той самий мікрофон, яким я користуюся як музикант, – от про нього не можна на весь голос казати, що ця людина колись зробила щось гарне. У кожній людині є, що цінувати, що вона принесла на світ божий, особливо у Гітлера. Мені подобається Гітлер. Це єврейські ЗМІ змусили нас вірити, що нацисти та Гітлер ніколи не пропонували нам нічого цінного для світу", – заявив Вест.

Наразі троє клієнтів уже почали видаляти тату Каньє Веста лазером, а ще 10 записалися на консультацію.

Нагадаємо, після заяв Каньє Веста щодо Гітлера та Путіна власник Twitter Ілон Маск повідомив, що обліковий запис репера у соцмережі буде заблокований через підбурювання до насильства. Раніше Маск заявляв, що готовий підтримати кандидатуру Веста на виборах президента США. Однак після інтерв'ю співака, де він виступив за відміну вакцинації та заборону абортів, Маск відмовився надалі підтримувати Веста.

Раніше через свої антисемітські та расистські погляди Вест втратив понад $1,5 млрд та вибув з рядів мільярдерів. Зв'язки із репером розірвали Adidas, JP Morgan Chase та інші бренди.

4 роки тому американський репер і продюсер заявив, що 400 років рабства були вибором самих темношкірих.