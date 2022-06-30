"Стугна" зупинила танкову атаку ворога - це можна вносити у хрестоматію, - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Перший бій був дуже складний, у якому величезна танкова колона підходила до Броварів. Танків було сила-силенна і треба було так багато всього зробити. У нас на той момент було тільки два влучання, позиція була невдала і ракет було не багато. Коли ворог вже відійшов від Києва, тоді я приїхала на старі позиції забрати свої речі та піднялася на міст, де стояла "Стугна", а там лежав цей тубус від ракети, яка зупинила одну танкову атаку. Це була не перша танкова атака, а вже якась енна у бік Києва по Броварській трасі. Коли танки почали підходити, то виїхали на мій рубіж і я підстрелила перший танк після чого, вороги розвернулися і втекли" – зазначила Тетяна Чорновол.



Командир ПТРК відзначила, що завдяки злагодженій роботі команди й отримали добрий результат. Це можна вносити у хрестоматії, саме як малими силами зупинити величезну танкову колону. З цих боїв є відео, на якому танки спалахують як сірникові коробки.



"Ця "Стугна" виявилася унікальною зброєю, яка має такий же унікальний результат. Тому, що при ній військовий не є гарматним м’ясом, а професіонал, який і виживає і має більший настріл, а це означає, що кожен наступний постріл більше професійнішим.



"Стугна" зіграла велику роль особливо у перші місяці війни. Я не буду говорити тільки про Київ, бо вона відзначилася на всіх фронтах. От я зараз біля Кривого Рогу, то там перші БМП були підбиті зі "Стугни" прямо з дахів будинків. І, повірте, це має дуже великий психологічний вплив на ворога. "Стугну" дуже бояться вороги, бо вона сіє паніку. Коли ти їдеш і раптом у тебе влучає ракета, то все згорає, а ти тільки бачиш це на власні очі, якщо вижив. Той, хто залишився живий, наступний раз боїться по цій дорозі їздити. Тобто "Стугна - це дуже серйозний психологічний вплив. Тому перші місяці війни вона зіграла колосальну роль, бо на всіх фронтах "Стугна "била, била і била", - пояснила Тетяна Чорновол.



Чорновол додала, що зараз війна змінилася і дуже важко підібратися до цілей. Раніше вороги колонами ходили, хоч стань у потрібному місці та стріляй, а зараз ворожа армія саме через "Стугни" об'їжджає всі дороги, ховаються по по садочкам. У перші місяці війни багато цілей було вражено "Стугною" і багато атак було зупинено "Стугнами". Тобто зброя себе зарекомендувала краще всіх, хіба що "Нептун" краще, але теж КБ "ЛУЧ".

Раніше офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол зауважила: "Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором"

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