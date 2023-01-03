Створити "купол" протиповітряної оборони над усією Україною найближчими роками фізично неможливо, - Повітряні сили

Про це стало відомо з національного телемарафону у вівторок, 3 січня.

"Найближчими роками ми не створимо ніякого "купола" над усією територією України - це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині країни просто неможливо. Це має бути величезна кількість техніки, це неймовірно дорого, на це потрібен величезний державний і людський ресурс зокрема", - сказав Ігнат.

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Водночас він також зазначив, що система ППО в інших країнах світу, як-от США та Європа, - це перекриття певних напрямків, певних об'єктів.

"Іншу частину протиповітряної оборони держави виконують винищувачі - багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони", - сказав речник.

Він наголосив, що для того, щоб це відбувалося швидко та ефективно, необхідні нові літаки із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами.

"Літаки, які ми хочемо отримати, перший кандидат - це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі, зокрема з прикриття повітряного простору", - сказав Ігнат.

3 січня стало відомо, що у період новорічних свят сили ППО за дві доби знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки. Всього з вересня їх ліквідовано майже пів тисячі.

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